الامارات | تستهدف طلبة المدارس.. "تاكسي دبي" تضيف خدمة "الأيدي الأمينة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق و المواصلات، إضافة خدمة الأيدي الأمينة إلى قائمة خدماتها على التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App) لتعزيز مستويات الثقة والسعادة والأمان على وسائل النقل التي توفّرها.

وتهدف الخدمة إلى تطوير مستوى الخدمات المقدّمة للمتعاملين من خلال تنويع قنوات طلب الخدمة، وسرعه الإنجاز، وتتبع الطلبات. ويأتي إطلاق الخدمة عبر المنصة الرقمية بعد ارتفاع الطلب خلال عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب نسبته 122% مقارنةً بعام 2021.

وتستهدف خدمة الأيدي الأمينة بشكلٍ خاص طلبة المدارس الذين يمكن لأولياء أمورهم حجز مركبات الخدمة مسبقاً على فترات محددة ومنتظمة بشكلٍ يومي أو أسبوعي أو شهري وذلك لنقلهم من وإلى مدارسهم. وتعالج الخدمة بذلك حاجة المواقع السكنية التي لا تصلها الحافلات المدرسية.