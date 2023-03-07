الامارات | حمدان بن محمد يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسيّة بـ "طرق دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (7) لسنة 2023 بتعيين حسين محمد محمود البناء الرئيسي، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.