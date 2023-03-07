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الامارات | حمدان بن محمد يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسيّة بـ "طرق دبي"

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسيّة بـ "طرق دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (7) لسنة 2023 بتعيين حسين محمد محمود البناء الرئيسي، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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