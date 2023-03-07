الامارات | المزروعي: 7 دراهم كلفة شحن السيارة الكهربائية بالمنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، بأن كلفة شحن بطارية السيارات التي تسير لمسافة 400 كيلو متر، عبر الأجهزة الكهربائية المنزلية، نحو سبعة دراهم ونص على كل مواطن، وهي تعتبر كلفة منخفضة.

وأوضح في رده على سؤال برلمان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء، أن دولة الإمارات نجحت بفضل البنية التحتية المتطورة وقدراتها التكنولوجيا الحديثة في أن تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد شواحن السيارات التي تمتلكها.

وبين بأن الوزارة تعكف حالياً على ادخال شركات جديدة تعمل على توفير أجهزة شواحن متطورة قادرة على شحن السيارة بالكامل خلال مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة، مشيراً في الوقت نفسه بأن ثقافة قيادة السيارات الكهربائية تشهد انتشاراً كبيراً بين كافة فئات المجتمع الاماراتي لدورها في الحفاظ على البيئة وخفض نسب الانبعاثات الكربونية.