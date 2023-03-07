الامارات | لجان خاصة لطلبة أثناء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تشكيل لجان خاصة وضرورة فتح الكاميرا، لعدد من الطلبة، أثناء أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي حددتها المؤسسة للتعامل مع الحالات الخاصة خلال الاختبارات، حيث اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، وللمسارات الدراسية كافة في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

وأوضحت المؤسسة في دليل «سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2023/2022»، أنه بالنسبة للطلبة من «أصحاب الهمم»، سوف تُدرس حالة كل طالب، وتحدد إن كانت تسمح بحضور الطالب بشكل واقعي لأداء الاختبار، وفي حال لم تسمح حالته بالحضور ستُخصص لجنة خاصة لاختباره عن بعد، مع ضرورة فتح الكاميرا وتحديد توقيت محدد للاختبار.

وفي حال كان الطالب خارج الدولة أو في مرحلة العلاج، تُدرس حالته الصحية، وفي حال تمكن الطالب من أداء الاختبار يطبق ذلك عن بعد، وتشكل لجنة خاصة له مع ضرورة فتح الكاميرا، أما في حال لم تسمح حالته الصحية بأداء الاختبار سيتم تجهيز نسخة اختبار تعويضي له وفق جدول يحدد من قبل المؤسسة.

وفي حال لم يتمكن طلبة من التقدم للاختبار وفق الزمن المحدد، فإنه يُتاح لهم خيار الاختبار التعويضي بعد دراسة أحقيتهم في ذلك، وتحديد نوع التحدي الذي واجه كل طالب منهم.

وأوضح الدليل أنه في حال واجه الطالب ضعفاً في شبكة الانترنت أو عدم توفر جهاز حاسوب، فإنه يتم توفير جهاز حاسوب له أو وضع جدولة مناسبة لتفعيل مختبرات الحاسوب في المدرسة مع وجود خيار (offline) لحل الاختبار، وفي حال تعذر تطبيق هذه الحلول فإنه يتم استخدام النسخ الورقية لأداء الاختبار مع ضرورة ارتداء القفازات أثناء تداول الامحانات الورقية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحسب الجدول يؤدي الطلبة امتحاني اللغتين العربية والإنجليزية كتابة يومي السابع والثامن من مارس، ويكون زمن الامتحان من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة، ويستكمل الطلبة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية في 13 مارس، والدراسات الاجتماعية 14 مارس، والعلوم الصحية 17 مارس، والرياضيات 20 مارس، واللغة الإنجليزية 21 مارس، والفيزياء 22 مارس، واللغة العربية 23 مارس، والكيمياء 24 مارس.

أمّا طلبة الـ12 في المسار التطبيقي، فيؤدون حتى 14 مارس امتحانات المواد الدراسية نفسها، ليمتحنوا 20 مارس الرياضيات التطبيقية، و21 مارس اللغة الإنجليزية، وفي 22 مارس العلوم التطبيقية، وفي 23 مارس اللغة العربية، فيما ستكون فترة الاختبار يوم الجمعة من التاسعة لغاية الـ11 قبل الظهر.