الامارات | 4 وزراء في حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الوزراء الجدد في حكومة الإمارات.

وقد أدى اليمين خلال مراسم أقيمت أمس في قصر الوطن في أبوظبي كلٌّ من عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، وعضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والشباب الشيخ سالم بن خالد القاسمي، ووزيرة دولة وأمين عام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، ووزير دولة جبر محمد غانم السويدي.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للوزراء التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن ويواكب تطلعات المواطن.

وقال سموه، إن مسيرة التنمية التي يمضي الوطن في تحقيقيها بحاجة إلى جهود الجميع لاستدامتها وتعزيز مكتسباتها، مؤكداً سموه أهمية الحرص على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد الذي يقوم على تكامل الأدوار والمهام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «شهدت وأخي محمد بن راشد.. أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم.. مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص قيادة دولة الإمارات على التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي بما يلبي متطلبات كل مرحلة مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات.

وقال سموه: «إن التطوير المتواصل لمنظومة العمل الحكومي هو طريقنا إلى التفوق... مؤكداً أن لدينا حكومة اتحادية قوية ومرنة تدرك متطلبات كل مرحلة».

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «بحضور أخي رئيس الدولة حفظه الله.. شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث الحكومي مستمرة في دولتنا».

حضر أداء اليمين الدستورية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء.

محمد بن زايد:

«مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية».

محمد بن راشد:

«لدينا حكومة اتحادية قوية تدرك متطلبات كل مرحلة.. وستبقى مسيرة التطوير الحكومي مستمرة في دولتنا».