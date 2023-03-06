الامارات | 8 مدارس جديدة تنضم لـ"الأجيال" العام الدراسي المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة الأميري، بأنه بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للخطة التشغيلية لنموذج مدارس الأجيال والتي تشمل 28 مدرسة، نعلن اليوم عن انضمام 8 مدارس جديدة للعام الدراسي المقبل ليصبح عددها الإجمالي 18 مدرسة. سيتم إضافة 10 مدارس جديدة في العام الدراسي 2024-2025 لتكتمل بذلك دورة الخطة التشغيلية.

وأضافت: "ماضون في تنويع مسارات التعليم والتعلم في منظومتنا التعليمية الوطنية لتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال الحيوي، وبما يضمن توفير خيارات تعليمية متقدمة لطلبتنا أساسها الجودة أولاً وأخيراً".