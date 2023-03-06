الامارات | مستشفى التداوي بدبي يبدأ علاج تشوهات الأطراف وقصر القامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن مستشفى التداوي في دبي مركزا متخصصا في مجال جراحة العظام لعلاج تشوهات العظام وتشوهات الأطراف، وعلاج قصر القامة.

وأفادت إدارة المستشفى بانضمام استشاري جراحه العظام والمفاصل الدكتور عبد الهادي العمودي إلى فريق "تداوي" بدبي، وهو أحد اهم الأطباء المختصين في جراحة العظام والمفاصل بمنطقة الشرق الاوسط، ويمتلك سجلاً في إجراء العمليات النادرة والمعقدة، وأجرى العمودي أكثر من 600 عملية جراحية، منها جراحات نادرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، في مجالات الكسور والتشوهات الخلقية لدى الكبار والأطفال، أعاد خلالها الحياة الطبيعية لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من آثار إصابتهم بتشوهات خلقية في بنيتهم العظمية.

ويعتبر العمودي أيضاَ أحد الأطباء المختصين في علاج قصر القامة وتطويلها جمالياً، حيث عالج أكثر من 60 حالة، كما أجرى عملية نادرة لعلاج خلع الورك لدى الأطفال باستخدام تقنيات حديثة، ونجح في إجراء عملية جراحية لطفل أنقذته من بتر الأطراف.

وحصل العمودي على درجة الزمالة في جراحة عظام الأطفال وتشوهات الأطراف لدى الكبار والأطفال من مستشفى آشاو بألمانيا، وعمل أخصائي جراحة عظام بمستشفى الملك فهد العام بجدة عام 2008، وفي عام 2009 حصل على تصنيف من قبل الهيئة السعودية للوساطة الصحية على درجة استشاري في جراحة العظام.

وعمل أيضاَ محاضرا ومقدما لدورات، إضافة إلى تقديمه ابتكارات وتقنيات ساعدت في علاج العظام والكسور لدى الأطفال وتشوهات الأطراف السفلية وجراحة الوركين لدى الأطفال.

ومن جهته قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر، إن التحاق الدكتور العمودي بفريق عمل المستشفى، يأتي ضمن استراتيجيتها الخاصة باستقطاب أمهر الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إضافة إلى المساهمة في تنشيط السياحة العلاجية بإمارة دبي.