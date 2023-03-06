الامارات | اليوم.. دبي تستضيف المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء لأول مرة في المنطقة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps 2023)، أحد أبرز الأحداث الفضائية الرائدة عالمياً، وذلك في المركز التجاري بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي المؤتمر تحت تنظيم الجمعية الدولية للعمليات الفضائية، ليكون النسخة الأولى التي تعقد في الوطن العربي.

ومن المقرر أن يستقطب هذا الحدث نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والقادة العالميين في صناعة الفضاء لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات الحديثة والابتكارات في قطاع الفضاء.

وتمثل استضافة هذا المؤتمر جانباً من خطة الإمارات الإستراتيجية لتطوير برنامجها الفضائي. واستلهاماً من رؤية قيادتها الرشيدة، حيث عملت الدولة بعزيمة راسخة لإرساء أساس قوي سيمكنها من حجز مكانة رائدة لها في صناعة الفضاء العالمية، بالاعتماد على العديد من المبادرات المهمة، ومن أبرزها برنامج الإمارات للأقمار الصناعية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ – "مسبار الأمل"، مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، واستراتيجية "المريخ 2117" التي تسعى الإمارات من خلاله لتكون أول دولة تبني مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر عبر مدينة علوم المريخ.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض"، وسيوفر فرصة للوفود المشاركة لاستكشاف جميع جوانب عمليات البعثات الفضائية، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالعمليات الروبوتية، والتحكم بالأقمار الإصطناعية و المهمات الفضائية بشكل عام سواء المأهولة أو غير مأهولة. وستكون الفرصة قوية أمام الزوار للتعرف على أحدث التقنيات والفرص في هذا القطاع، ودور التقنيات الفضائية المتقدمة للإسهام في التوصل إلى الحلول المثلى لضمان مستقبل أفضل للبشرية