الامارات | 3 محطات متكاملة لاستراحة سائقي دراجات توصيل الطلبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الشركات والمؤسسات العاملة بمجتمع الأعمال في الدولة، إلى المشاركة في مناقصة تنفيذ ثلاث محطات متكاملة مُخَصَّصَة لاستراحة سائقي دراجات توصيل الطلبات في الإمارة، وتأتي هذه المناقصة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة المشتركة من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الأطراف كافة.

وتتوزّع المحطات على ثلاثة مواقع حيوية، تقع الأولى على شارع الشيخ زايد بالقرب من «فستيفال بلازا» في منطقة جبل علي، والثانية في منطقة بور سعيد بالقرب من شارع المرقبات 22، والثالثة في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية قرب شارع المنامة.

وتهدف الهيئة من إطلاق المشروع إلى إسعاد سائقي توصيل الطلبات، من خلال تزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها، مثل خدمات الصيانة والتزوّد بالوقود، ومناطق الاستراحة والمطاعم، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالسلامة العامة وضوابط لائحة الجودة الصادرة عن الهيئة.

كما يأتي هذا المشروع تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة باستمرار للتنظيم والارتقاء بسلامة قطاع توصيل الطلبات الذي شَهِدَ نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الشركات المُقَدِّمَة لخدمات توصيل الطلبات في دبي 2891 شركة في ديسمبر 2022، لتسجّل هذه الزيادة نسبة بلغت 48.3%، بين عامي 2021 و2022، إضافة إلى وجود أكثر من 36 شركة توصيل طلبات من خلال المنصات والتطبيقات الذكية. ووضعت الهيئة خططاً لتنفيذ استراحات دائمة ومؤقتة للسائقين، لتلبية النمو المتسارع للقطاع، ونظمت العديد من المبادرات.

2891

شركة توصيل طلبات في 2022 بزيادة 48.3% على 2021.