الامارات | إنسانية قائد.. محمد بن زايد يشرف على تجهيز المساعدات لمتضرّري الزلزال في سورية وتركيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنسانية قائد.. محمد بن زايد يشرف على تجهيز المساعدات لمتضرّري الزلزال في سورية وتركيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصحبة أبنائه وأحفاده، مقر حملة «جسور الخير» في أبوظبي.
وأشرف صاحب السموّ رئيس الدولة، على عمليات تجهيز المساعدات الإغاثية الموجّهة لمتضرّري الزلزال في سورية وتركيا، التي ينفذها متطوّعون وموظفو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
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