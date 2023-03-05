الامارات | «الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 00:30 حتى الساعة 09:30 من صباح غد الإثنين .