الامارات | الطبيبة حنان السويدي تواكب الحالة الصحية لـ"سلطان النيادي" خلال مهمته بمحطة الفضاء الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، أن طبيبة رائد الفضاء سلطان النيادي، الدكتورة حنان السويدي، تواكب حالته الصحية خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بعد أن رافقته خلال التحضيرات.

وأوضح المركز أن الطبيبة حنان السويدي حيث كانت قد قامت بهذا الدور خلال أول مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019.

وبدأ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم، أول أيام مهمته في محطة الفضاء الدولية بعد وصوله صباح أول من أمس (الجمعة)، بصحبة طاقم crew-6، حيث انضم طاقم المهمة إلى إلى طاقم البعثة 68 المكون من رواد فضاء ناسا وروسكوزموس.