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الامارات | تعرف إلى... المخالفات المستثناه من خصم 50% على المخالفات المرورية في الشارقة

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أبرز المخالفات المرورية المستثناه من خصم 50% الذي أقرته أخيراً، ويمتد حتى نهاية مارس الجاري.

وتضم المخالفات المستثناه من الخصم:

1-      قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

2-      قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

3-      قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها.

4-      قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام.

5-      تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80/كم ساعة.

6-      الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة.

7-      التسبب في وفاة شخص.

8-      التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات.

9-      إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص.

10-   استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص.

11-   استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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