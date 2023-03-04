الامارات | تعرف إلى... المخالفات المستثناه من خصم 50% على المخالفات المرورية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أبرز المخالفات المرورية المستثناه من خصم 50% الذي أقرته أخيراً، ويمتد حتى نهاية مارس الجاري.

وتضم المخالفات المستثناه من الخصم:

1- قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

2- قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

3- قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها.

4- قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام.

5- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80/كم ساعة.

6- الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة.

7- التسبب في وفاة شخص.

8- التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات.

9- إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص.

10- استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص.

11- استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق.