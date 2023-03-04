الامارات | تعرف إلى... المخالفات المستثناه من خصم 50% على المخالفات المرورية في الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى... المخالفات المستثناه من خصم 50% على المخالفات المرورية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أبرز المخالفات المرورية المستثناه من خصم 50% الذي أقرته أخيراً، ويمتد حتى نهاية مارس الجاري.
وتضم المخالفات المستثناه من الخصم:
1- قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.
2- قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.
3- قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها.
4- قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام.
5- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80/كم ساعة.
6- الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة.
7- التسبب في وفاة شخص.
8- التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات.
9- إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص.
10- استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص.
11- استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق.
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