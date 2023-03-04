الامارات | طلبة يحتفون بمهمة «النيادي» بالأعلام وزي الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت مؤسسات ومدارس خاصة وحكومية في الفجيرة شاشات عرض لمتابعة وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمته التاريخية الطويلة، التي ستستمر ستة أشهر.

وحضر عدد من الطلبة إلى مدارسهم بزي «رائد الفضاء»، احتفاءً بالإنجاز الإماراتي الجديد.

وتابعت المؤسسات الحكومية والمحلية والتعليمية انطلاقة النيادي بصحبة طاقم المهمة، إلى محطة الفضاء الدولية بحماسة بالغة، وشعور عميق بالفخر. وعلت الهتافات عند دخول صاروخ فالكون إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح.

وقالت المعلمة عائشة الزعابي إن «النيادي حمل الطموح الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية»، مضيفة أنها شعرت بفرح غامر «عند تحقق الحلم وتسجيل هذا الإنجاز العظيم».

وتابعت: «ما جعلني أشعر بسعادة أكبر اهتمام الطلبة بهذا الإنجاز، وارتدائهم زياً خاصاً بالمناسبة، من دون أن تطلب منهم المعلمة أو إدارة المدرسة ذلك. لقد شعرت بأنهم يوجهون رسالة إلى المستقبل».

وقالت إن «هناك طلاباً جاؤوا إلى المدرسة وهم يحملون أعلام الإمارات، وكانوا مهتمين بمتابعة البث الحي حتى اللحظة الأخيرة».

وأكدت معلمة اللغة العربية، نور صالح، أن طلبة فصلها طالبوها بالسماح لهم بمتابعة انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى المحطة الدولية عبر شاشة العرض، لأن هذا الإنجاز لا يحدث كل يوم، فاستجابت لطلبهم، وقرّرت تخصيص وقت من الحصة لبث لحظات دخول الصاروخ فالكون إلى المحطة.