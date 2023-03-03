الامارات | أول تعليق من والد سلطان النيادي بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق سيف النيادي، والد رائد الفضاء سلطان النيادي على وصوله إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمدالله حمداً كثيراً.. في هذا اليوم المبارك نحمد الله على وصول ولدنا الغالي الله يحفظه إلى المحطة الدولية، وندعو المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه وييسر أمره ويحفظه ويحرسه بعينه التي لا تنام وأن يعيده سالماً غانماً رافع اسم بلاده والعرب جميعا".

ووصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة فريق مهمة crew-6 صباح اليوم إلى محطة الفضاء الدولية، لبدء أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب والتي تمتد لستة أشهر.