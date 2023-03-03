الامارات | حمدان بن محمد: "الألعاب الحكومية تجسّد روح التحدي والإصرار على الفوز التي تمضي بها دبي نحو المستقبل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الألعاب الحكومية تجسّد روح التحدي والإصرار على الفوز التي تواصل بها دبي مسيرتها نحو المستقبل، فيما تنقل منافساتها صورة للقيم التي تعليها حكومة دبي في سعيها المستمر لقهر كافة التحديات وتذليل مختلف المعوقات في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفق أرقى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموّه فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من "الألعاب الحكومية" والتي شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة لفئتي تحدي المجتمع، وفئة تحدي الحكومة- رجال، ضمن الحدث الرياضي الحكومي الذي تُقام نسخته الحالية بشراكة رسمية من موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" وبالتعاون مع "مجلس دبي الرياضي".

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن الفرق المتأهلة لمنافسات تحدي المُدُن التي أُقيمت في اليوم الأول من البطولة، وهم: مدينة كوتنا هورا من جمهورية التشيك، وكوبنهاغن من الدنمارك، وبريسبين من استراليا، ودانسك من بولندا، حسب الترتيب. وكانت الفرق المشاركة قد أبدت درجةً عالية من التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، حيث أظهر أعضاء تلك الفرق العزيمة والإصرار لمواجهة تحديات تشكل اختباراً حقيقياً للقدرة على الاحتفاظ برباطة الجأش والتركيز والتفكير تحت الضغوط، واستحضار الإرادة والقوة البدنية والصفاء الذهني.

وفيما عكست منافسات فئة الألعاب المُجتمعية تنامي وعي أفراد المجتمع بأهمية تبنّي نمط حياة صحي، وزيادة زخم الحضور المُجتمعي في الفعاليات الرياضية في دبي، فإن منافسات فرق الرجال في الجهات الحكومية أظهرت أهمية العمل المشترك والقدرة على وتوحيد الجهود لبلوغ الهدف المشترك.

الفريق الواحد

وأثنى مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى، على مستويات الفرق المشاركة التي عكست الجهود التي بذلها المشاركون استعداداً لخوض منافسات "الألعاب الحكومية" وسعيهم للعمل بروح الفريق الواحد، وبالأداء العالي للفرق الذي جاء حصيلة تدريبات مكثفة ومهارات ذهنية وقوة بدنية أثمرت عن هذا المستوى المتميز الذي ظهرت به الفرق خلال فعاليات اليوم الثاني، والذي رفع حدة المنافسات عن الدورات السابقة، ووصل بروح التحدي لمستويات جديدة غير مسبوقة.

كما جدّد بن عيسى شكره للشركاء على ما بذلوه من جهود لتوفير كافة العناصر اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي، وظهوره على الوجه الأكمل، معرباً عن تقديره لشركاء الألعاب الحكومية وما تثمر عنه تلك الشراكات من نجاحات وإنجازات مستمرة عاماً بعد عام.

وحظيت النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية برعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تشمل: مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" الراعي الذهبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الفضي للعام الرابع على التوالي، وبالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو (du) و"لولوليمون" ومؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية (ARN).