الامارات | حمدان بن محمد لـ«فرجان دبي»: شكراً على عطائكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعضاء فريق مبادرة «فرجان دبي» بهدية مصحوبة برسالة شكر من سموه، تقديراً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع.

وقال سموه في رسالته: «الأخوة والأخوات.. فريق فرجان دبي.. شكراً على عطائكم المستمر في خدمة مجتمع دبي، وأتمنى لكم التوفيق في جميع مشاريعكم». ووجهت مؤسس مبادرة «فرجان دبي» علياء الشملان الشكر لسموه على رسالته إلى فريق المبادرة، البالغ عددهم 31 مواطناً ومواطنة، مؤكدة أنها «وسام على صدورنا جميعاً، ودافع أقوى لمزيد من العمل والعطاء لخدمة المجتمع». وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن المبادرة تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في أحياء دبي السكنية، وتعزيز التواصل بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تحفيز روح التطوع والإسهام المجتمعي. وأضافت أن المبادرة نجحت في تغطية أكثر من 350 قصة نجاح لأبطال من المجتمع المحلي، ودعم أكثر من 2500 مشروع منزلي، وحل أكثر من 200 مشكلة في الأحياء، عن طريق جسر الفرجان. وأكدت نجاح المبادرة في تسليط الضوء على الشخصيات الناجحة والمبدعة في كل فريج، بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والإبداعية، ودعم المشروعات الوطنية الإماراتية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد قد التقى فريق «فرجان دبي»، في شهر ديسمبر الماضي، وأشاد سموه بجهود الفريق ومبادراته التي تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية في دبي.

وقال سمو ولي عهد دبي، إن «مبادرة (فرجان دبي) استطاعت تعزيز الترابط المجتمعي والهوية الوطنية، وتمكين المواهب والأعمال بين أفراد الأحياء السكنية في دبي، لبناء حياة اجتماعية متماسكة، وأحياء مجتمعية وأسر مترابطة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع».