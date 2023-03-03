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الامارات | رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة اليوم، قدم خلاله خالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث تصادم القطارين أخيراً، .. وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع اليونان، حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم.

وأعرب معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاعره الطيبة تجاه اليونان وشعبها متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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