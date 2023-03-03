الامارات | حمدان بن محمد لسلطان النيادي: كنا نعد الثواني ونحن نتطلع لتسجيل انجاز جديد يحمل طموح زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لوصوله محطة الفضاء الدولية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": مبروك الوصول سلطان … ونحمدالله على سلامتك، كل الإمارات والعرب يقفون معك مع بداية مهمتك من داخل محطة الفضاء الدولية …كنا نعد الثواني ونحن نتطلع لتسجيل انجاز جديد يحمل طموح زايد.

ووصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة فريق مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية استعدادا لبدء أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، حيث تمتد لستة أشهر، صباح اليوم.