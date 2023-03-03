الامارات | لطيفة بنت محمد تزور مهرجان سكة للفنون والتصميم في دورته الـحادية عشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" وعضو مجلس دبي، النسخة الحادية عشرة من "مهرجان سكة للفنون والتصميم"، أحد أبرز الأحداث الفنية الإبداعية التي تستضيفها دبي ، والذي يقام هذا العام تحت شعار "إبداع يتجدد على نفس السكة" في "حي الفهيدي التاريخي" إحدى وجهات دبي وضمن موسم دبي الفني.

وقامت سموها بجولة في أرجاء المهرجان، اطلعت خلالها على عدد من الفعاليات والمشاريع والأعمال الفنية والإبداعات التي تعكس تطور المشهد الإبداعي في دبي وتنوعها الثقافي، كما التقت سموها بعدد من الفنانين المشاركين مشيدةً بمستواهم الإبداعي، وتميز رؤاهم الفنية وأفكارهم الخلَّاقة.

وقالت سموها :"يسهم المهرجان في إثراء المشهد الفني والإبداعي في دبي، وترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استقطاب الكفاءات النوعية وتنميتها بما يسهم في تفعيل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، على المستويين المحلي والإقليمي، فيما أصبح المهرجان وجهةً للموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ونُواصل من خلاله دعم وتمكين الفنانين وتوفير مساحات وآفاق تُمكِّنهم من إطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية المبتكرة، وتحويلها إلى أعمال متميزة ومُلهِمة، ما يحقق طموحات دبي للقطاع الثقافي ويرسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى رئيسي للمواهب".

ويقدم المهرجان لزواره تجارب إبداعية فريدة نابضة بروح التراث، حيث يتيح فرصة استكشاف الكثير من معالم حي الفهيدي التاريخي، إحدى #وجهات_دبي" العريقة، لتجتمع في كل ركن من أركانه مجموعة عناصر جمالية، تنتمي لمختلف أنواع الفنون، على مدى أيام المهرجان.

ويشارك في نسخة هذا العام من "مهرجان سكة للفنون والتصميم"، أكثر من 188 مبدعاً من الإمارات ومنطقة الخليج والمقيمين فيهما، عملوا جميعاً على تطوير واستلهام أعمالهم الفنية من وحي شعار المهرجان "إبداع يتجدد على نفس السكة" ، ويطل المهرجان في دورته الحالية بتشكيلة واسعة من الأعمال والتركيبات الفنية والجداريات والمعارض الإبداعية المتنوعة والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام ضمن أجواء ملهمة، وتعكس ثراء مشهد دبي الفني وما تتمتع به من إمكانيات ومقومات إبداعية.