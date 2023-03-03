الامارات | "تعاونية الشارقة" تخطط للتوسع بمنافذ التجزئة خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، بأن "التعاونية تعمل على تنفيذ خطط للتوسع بمنافذ جديدة من فروعها لتجارة التجزئة خلال العام الجاري".

وأشار في تصريحات صحافية إلى أن "التوسعات تأتي لمواكبة نمو الطلب الاستهلاكي والنمو السكاني، وتأتي ضمن استراتيجية التعاونية لتنفيذ خطط للتطور والنمو بقطاعات مختلفة".

وأضاف أن "التعاونية حصدت أخيرا جائزة الشارقة للتميز – دورة 2022، عن فئتي جائزة "الشارقة للتوطين الخليجية"، وجائزة "الشارقة للمسؤولية المجتمعية"، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2022م، في مركز اكسبو الشارقة، حيث تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بتكريم تعاونية الشارقة بحضور المدير التنفيذي لقطاع سلسلة الإمداد والتوريد في التعاونية، راشد بن هويدن خلال الفعالية.

وأوضح أن جائزة الشارقة للتوطين الخليجية تتضمن ثلاثة محاور تتمثل في الاستقطاب والتوظيف، والتدريب والتأهيل، والاستدامة الوظيفية، وتهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية خاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة منها على توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين والخليجيين، وإظهار دور القطاع الخاص ممثلاً في أعضاء الغرف الخليجية في توطين أكبر عدد ممكن في المنشآت الخليجية، وتسليط الضوء بإدراج هذا التكريم ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي، وإيجاد بيئة تنافسية في زيادة عدد الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين بما فيهم المتقاعدين في عمليات التوظيف والتوطين.

وأشار إلى أن جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية تستهدف منشآت القطاعين العام والخاص في الشارقة، التي وضعت منظومة عمل تحاكي أهم المحاور الأساسية في مجال المسؤولية المجتمعية مثل المجتمع، والبيئة، ومكان العمل، وأصحاب القطاعات.

وبدوره، قال مدير التسويق و العلاقات العامة في "تعاونية الشارقة"، فيصل خالد النابوده، إن "التعاونية تعتزم التوسع بفروع جديدة خلال العام الجاري ليصل إجمالي الفروع التابعة في أنحاء إمارة الشارقة إلى نحو 52 فرعا"، لافتا إلى أن "التعاونية لديها حاليا ثلاثة منافذ لبيع السلع بأسعار الجملة للمستهلكين عقب توسعها من فرع واحد سابقا في هذا القطاع الذي يتيح نمطا جديدا في قطاع تجارة التجزئة".