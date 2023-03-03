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الامارات | كلمات سلطان النيادي الأولى من محطة الفضاء الدولية

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متابعة ديما منصور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات سلطان النيادي الأولى من محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية إنه ولحسن الحظ أنه تخطى المرحلة الأولى من رحلته إلى الفضاء.

وشكر النيادي باللغة العربية والده ووالدته وعائلته، كما شكر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال النيادي إن هذه المهمة هي البداية التي ستتبعها خطوات جبارة في المستقبل.

وأضاف النيادي إن الفضاء مجال واسع، مشيرا إلى أن الإمارات تخطو خطوات جبارة في هذا المجال، وأنها مستعدة للتعاون مع باقي الدول لاستكشاف الفضاء

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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