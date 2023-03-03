الامارات | بدء العد التنازلي لدخول طاقم Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لدخول طاقم Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية.

ويقوم الآن طاقم محطة الفضاء الدولية بإجراء الاستعدادات الأخيرة قبل دخول طاقم Crew-6 إلى المحطة.

وسيقوم فريق crew5 باستقبال نظيره فريق crew6، في محطة الفضاء الدولية.

ويشار إلى أن طاقم crew5 يتواجد أساسا في المحطة الدولية منذ فترة 6 أشهر.

وفي هذه الأثناء يقوم فريق crew6 بتغيير بدلات الفضاء ببلات المحطة استعدادا للدخول.

ومن المتوقع أن يقوم فريق crew6 بالدخول محطة الفضاء الدولية الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.