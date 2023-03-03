الامارات | النيادي يصل محطة الفضاء الدولية.. الإمارات تبدأ أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة فريق مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية استعدادا لبدء أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، حيث تمتد لستة أشهر.

ونجح التحام المركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6 بمحطة الفضاء الدولية منذ قليل.

ورحب طاقم محطة الفضاء الدولية عبر اتصال بطاقم Crew-6 الذي لا يزال داخل مركبة دراجون، حيث تم الترحيب برائد الفضاء سلطان النيادي باللغة العربية.

ومن المقرر أن يعمل طاقم «البعثة 68» المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية مع طاقم crew-6 لعدة أيام قبل أن يعود الطاقم الأول إلى الأرض.