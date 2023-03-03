الامارات | باللغة العربية.. طاقم محطة الفضاء الدولية يرحب عبر اتصال بالنيادي

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شكرا لقرائتكم خبر عن باللغة العربية.. طاقم محطة الفضاء الدولية يرحب عبر اتصال بالنيادي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب طاقم محطة الفضاء الدولية عبر اتصال بطاقم Crew-6 الذي لا يزال داخل مركبة دراجون، حيث تم الترحيب برائد الفضاء سلطان النيادي باللغة العربية.
كما قامت محطة الفضاء الدولية بإرسال تنبيه لأفراد الطاقم لتجهيز أنفسهم قبل لدخول إليها، وأخذ الإجراءات المناسبة وذلك حرصا على سلامتهم.
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