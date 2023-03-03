الامارات | استقبال سلطان النيادي وطاقم Crew 6 في محطة الفضاء الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال سلطان النيادي وطاقم Crew 6 في محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملائه في طاقم Crew 6 بمحطة الفضاء الدولية بعد إتمام عملية التحام المركبة دراجون بالمحطة بنجاح.
وفور إتمام عملية الالتحام رحب طاقم محطة الفضاء الدولية، عبر اتصال، بطاقم Crew-6 وهو داخل مركبة دراجون، حيث تم الترحيب برائد الفضاء سلطان النيادي باللغة العربية.
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