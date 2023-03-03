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الامارات | المركبة دراجون تجري آخر المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن المركبة دراجون تجري آخر المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري الآن المركبة دراجون آخر المناورات قبل القيام بعملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

 

تابعو معنا البث المباشر لوصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية عبر الرابط التالي:

بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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