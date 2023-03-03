الامارات | المركبة دراجون تجري آخر المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن المركبة دراجون تجري آخر المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري الآن المركبة دراجون آخر المناورات قبل القيام بعملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
تابعو معنا البث المباشر لوصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية عبر الرابط التالي:
بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية
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