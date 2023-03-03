الامارات | إعطاء الموافقة لمركبة دراجون على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، في حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حصول مركبة دراجون، التي تحمل على متنها طاقم مهمة Crew-6، على الموافقة لدخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية.

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بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية