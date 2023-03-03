الامارات | إعطاء الموافقة لمركبة دراجون على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء الموافقة لمركبة دراجون على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، في حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حصول مركبة دراجون، التي تحمل على متنها طاقم مهمة Crew-6، على الموافقة لدخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية.
تابعو معنا البث المباشر لوصول أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية، عبر منصاتنا بمواقع التواصل الإجتماعي.
بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App