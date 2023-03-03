الامارات | بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا لوصول أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية، عبر منصاتنا بمواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "فيس بوك"، و"انستغرام"، ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما يستمر نحو ساعة و45 دقيقة حتى لحظة الالتحام بالمحطة المقرر في تمام التاسعة و43 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

آخر مستجدات الرحلة:

- الموافقة على بدء محركات الدفع بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية.

- بدء محركات الدفع بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية.

- بدء محركات الدفع على متن مركبة دراجون بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية. وتحمل مركبة دراجون رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاءه بطاقم Crew-6.

- إعطاء الموافقة على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية.

- مشاهد لطاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

- وصول مركبة دراجون إلى الإحداثية 0 (400 متر إلى الأسفل من محطة الفضاء الدولية).

- النيادي يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

- إعطاء الضوء الأخضر لمركبة دراجون للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

- بث مباشر.. المركبة دراغون تتجه للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

- مشاهد عن قرب لمركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6.. فيديو

- فريق مركز محمد بن راشد للفضاء يتابع التحضيرات لالتحام مركبة دراجون

- لقطات من إعطاء الموافقة على التحام مركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية

لمتابعة البث الماشر:

وكانت المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم الإطلاق أمس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات، ويصل طاقم «سبيس إكس كرو 6» إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة في تمام 10:17 صباحاً، وذلك بحسب وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بعد الانطلاق الناجح للصاروخ «فالكون 9»، حيث انفصلت المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.

وتستمر رحلة المركبة الفضائية نحو محطة الفضاء الدولية نحو 24 ساعة، وبمجرد الوصول إلى المدار، يبدأ طاقم مراقبة المهمة في هوثورن بكاليفورنيا، سلسلة من المناورات الآلية التي وجهت المركبة «إنديفور»، حتى تكتمل عملية الالتحام مع المحطة الدولية، ومن ثم فتح باب «هارموني»، وهو وحدة التحام المركبات بالمحطة، وتم تصميم المركبة الفضائية للرسو بشكل مستقل وآلي، ولكن يمكن للطاقم أن يتولى القيادة إذا لزم الأمر.

وبعد التحام المركبة الفضائية بنجاح سيتم الترحيب بطاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» داخل المحطة من قبل الطاقم المكون من 7 أعضاء.