الامارات | 50 % خصماً على المخالفات المرورية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة ‏لشرطة الشارقة خصماً على المخالفات المرورية بنسبة 50%، خلال شهر مارس الجاري، استكمالاً للقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن مشروع الخصم الدائم لتنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في الإمارة، والذي جرى الإعلان عنه أول من أمس.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، أن خصم المخالفات بنسبة 50% جاء بهدف تسوية المخالفات القديمة، قبيل تطبيق الخصم الدائم للمخالفات، ويشمل جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 مارس 2023، ما عدا المخالفات المشدّدة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات، السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من قرار خفض المخالفات، وتسوية الأوضاع، منوهاً بأن خدمة تسديد المخالفات متوافرة عبر تطبيق شرطة الشارقة (Sharjah Police)، وتطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، إلى جانب أجهزة (سهل) المنتشرة في مراكز الشرطة والمراكز التجارية في الإمارة.