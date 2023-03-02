الامارات | غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب.