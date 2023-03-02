الامارات | حمدان بن محمد: انطلقنا في مهمة جديدة ضمن مسيرتنا نحو معانقة الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والعرب انطلاق انطلاق سلطان النيادي الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "مبروك للإمارات ... مبروك لشعبنا ... مبروك لكل العرب

بفضل الله، انطلقنا في مهمة جديدة ضمن مسيرتنا نحو معانقة الفضاء وتحقيق اللامستحيل.

دعواتنا لإبن الإمارات سلطان النيادي بالتوفيق".