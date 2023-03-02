اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حمدان بن محمد: انطلقنا في مهمة جديدة ضمن مسيرتنا نحو معانقة الفضاء

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: انطلقنا في مهمة جديدة ضمن مسيرتنا نحو معانقة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والعرب انطلاق انطلاق سلطان النيادي الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "مبروك للإمارات ... مبروك لشعبنا ... مبروك لكل العرب

بفضل الله، انطلقنا في مهمة جديدة ضمن مسيرتنا نحو معانقة الفضاء وتحقيق اللامستحيل.

دعواتنا لإبن الإمارات سلطان النيادي بالتوفيق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا