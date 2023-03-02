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الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة"

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة".

وبحسب المرسوم يتولى إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" مجلس إدارة يُشكّل بقرار من رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة بعد موافقة مجلس أمناء الجامعة، ويُنظم القرار صلاحيات واختصاصات المجلس ونظام عمله ومدة العضوية فيه.

وتُعيّن الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي بصفتها رئيسة الجامعة الأميركية في إمارة الشارقة، رئيسةً لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" ورئيسةً لمجلس إدارة المجمع.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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