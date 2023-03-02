الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: فخورون بالنيادي وشباب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخرهما برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وشباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.. أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالماً إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، انطلق ابن الامارات سلطان النيادي تحوطه رعاية الله وعنايته إلى الفضاء اليوم ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر لمحطة الفضاء الدولية .. أبناء الإمارات فخر وعز.. أبناء الإمارات يرفعون رؤوسنا في العالم.. ويرسمون لشباب العرب طريق كله أمل وعلم.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة طاقم المهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما نجح إطلاق الصاروخ فالكون 9، وهو يحمل المركبة "كرو دراغون إنديفور"، في تمام الساعة 9:34 دقيقة صباح اليوم.