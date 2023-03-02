الامارات | إعلان أسماء الفائزين بـ "خليفة العالمية للتعليم المبكر" مايو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن اختتام مهلة تلقي طلبات المشاركين للدورة الحالية في مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي بدأ تلقي طلباته في سبتمبر الماضي، فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين في مايو المقبل.

وذكرت أن لجان الفرز المتخصصة بدأت عملية فرز طلبات المرشحين لهذا المجال من مختلف أنحاء العالم وذلك تمهيداً لعملية التحكيم التي تتم بمنتهى الموضوعية والشفافية من خلال اللجنة المانحة التي تضم في عضويتها عدداً من أبرز خبراء التعليم المبكر على مستوى العالم.

وأكدت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أمل العفيفي على وجود إقبال كبير من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذا المجال الذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم بهدف تعزيز الجوانب الاجتماعية والبدنية والذهنية والفكرية والإبداعية والنفسية والمعرفية والعاطفية المختلفة في سنوات التعليم المبكر والطفولة ، كما يهدف إلى إثراء برامج التعليم المبتكرة المتميزة بالأبحاث والدراسات والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة في مجال التعليم المبكر، وتحفيز المعلمين " مبدعي التغيير " من خلال أفضل الممارسات والابتكار في مجال التعليم المبكر، وكذلك تفعيل وتشجيع دور المراكز والمؤسسات وشركات التعليم المختصة في مجال الطفولة المبكرة ، والتعريف بأنجح التجارب الفردية في مجال التعليم المبكر، والاستفادة من أفضل الدراسات وأنجح البرامج والمنهجيات والممارسات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتحفيز على تطبيقها في المؤسسات التعليمية داخل الدولة.

وأوضحت العفيفي أن مجال جائزة خليفة العالمية للتعلمي المبكر طرحت فئتين هما فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.