الامارات | التفاصيل الأخيرة لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الأخيرة لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء لقطات مباشرة من المركز، حيث يتابع الفريق التفاصيل الأخيرة لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

وصول حمدان بن محمد لمركز محمد بن راشد للفضاء

إغلاق "دراجون" وفي داخلها النيادي قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو

سلطان النيادي يودع أقاربه وأصدقائه قبيل بدء مهمته الفضائية.. فيديو

بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو

لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في Crew-6 من داخل "دراجون".. فيديو