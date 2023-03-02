الامارات | إغلاق "دراجون" وفي داخلها النيادي قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق "دراجون" وفي داخلها النيادي قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لإغلاق مدخل المركبة دراجون، وفي داخلها رائد الفضاء سلطان النيادي قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. سلطان النيادي يودع أقاربه وأصدقائه قبيل بدء مهمته الفضائية.. فيديو بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في Crew-6 من داخل "دراجون".. فيديو تعرف إلى مدة رحلة سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

