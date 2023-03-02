الامارات | لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في Crew-6 من داخل "دراجون".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في Crew-6 من داخل "دراجون".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما يستعدون لانطلاق المهمة بعد أقل من ساعتين. سلطان النيادي يودع أقاربه وأصدقائه قبيل بدء مهمته الفضائية.. فيديو بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو