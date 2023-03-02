الامارات | رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد استقلاله السيارة أثناء توجهه لمحطة الإنطلاق. View this post on Instagram A post shared by الإمارات اليوم (@emaratalyoum) بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو