الامارات | رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لرسالة من والد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قبل ساعات من انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. View this post on Instagram A post shared by الإمارات اليوم (@emaratalyoum) بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو