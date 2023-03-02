الامارات | عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر عائلة رائد الفضاء سلطان النيادي وأصدقاؤه يشجعونه، وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

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بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو