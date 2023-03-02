الامارات | «الإمارات للتعليم» تفتح باب التسجيل للمدارس الحكومية والأجيال ومسار النخبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسـجيل للطلبة في الـمـدارس الحكومـية لجميـع المراحـل الدراسية، والتسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إلى جانب التسجيل في مدارس الأجيال ومسار النخبة للعــام الـدراســي 2023-2024، وذلك خلال الفترة بين 1 مارس إلى 24 مارس 2023.

وبينت المؤسسة أنه سيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلتي رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول كذلك لهذه الفئات، بالإضافة لطلبة دول مجلس التعاون، ويقبل في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل أربع سنوات، وفي رياض الأطفال الثانية خمس سنوات، وللصف الأول ست سنوات ولم يتجاوز ثماني سنوات، على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من العام نفسه الذي يقبل فيه.

وحدّدت المؤسسة شروطاً عدة لالتحاق الطلبة بمسار النخبة الذي يبدأ من الصف الخامس إلى الصف الثامن، منها أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وأن يتوافر مقعد دراسي في المرحلة الصفية.

ووضعت المؤسسة شرطاً للتميز لقبول الطلبة ضمن المسار، وهو حصول الطالب على معدل 90 في مادة الرياضيات و90 في مادة اللغة الإنجليزية و85 في مادة العلوم، وذلك للراغبين في الالتحاق بالمسار من طلبة الصف الرابع، فيما يشترط لبقية الصفوف حصول الطلبة على معدل 80 في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

ويستهدف التسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات، وستكون الأولوية في التسجيل للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال والراغبين في الانتقال إليها، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وبينت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024، من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وكذلك الاطلاع على كل شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.ese.gov.ae.

• التسجيل يستهدف الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات.