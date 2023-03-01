الامارات | برعاية سيف بن زايد ...منصة "زايد المُلهم" تُنظِّم حدث "زايد توك" العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، تُنظِّم المنصة العالميَّة للإلهام، "زايد المُلهم" حدث "زايد توك"، الحدث العالمي الأكثر إلهاماً.

سيضم "زايد توك" في نسخته الأولى (8) متحدثين تحفيزيين من مختلف أنحاء العالم، اجتمعوا ليشاركوا خبراتهم وقصصهم المُلهمة في قطاع إدارة الأعمال، وتطوير المشاريع المبتكرة والريادية مع قاعدة واسعة من الحضور، وسيعقد "زايد توك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، القاعة الرابعة، في 13 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

يعد هذا الحدث جزءاً من المشروع الأشمل للمنصة، حيث ولأول مرة سيقوم المتحدثون بمشاركة قصصهم الملهمة مع الجمهور بشكلٍ مباشر على مسرح "زايد توك". كما سيتحدثون عن التحديات التي واجهوها، والصعوبات التي غيَّرت مجرى حياتهم، ونجاحاتهم المُلهمة.

ويشارك في الفعالية (جاسيكا كوكس)، أول طيَّار في العالم بدون ذراعين، ومتحدثة تحفيزية دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسيَّة بفضل هذا الإنجاز، (ومايك زيلر)، رجل أعمال، وأحد المساهمين في مجلة فوربس، ، وتوفيق كريدية، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "براندز فور ليس"، وعمر البوسعيدي، مؤلف ورائد أعمال إماراتي و الدكتور خالد غطاس، وهو يعد من أبرز الشخصيات الإعلامية في العالم العربي في مجال الأحياء ومجال التنمية البشرية، ، وعلا دودين، الرئيس التنفيذي لمنصة "Bit0asis" المختصة في التداول الرقمي، و(دونكان ستيفن)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Influence Association) ، ونهلة المهيري، مخرجة تلفزيونية إماراتية والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لـشركة (Beyond Studios)، وسفيرة الخير في الإمارات.

جدير بالذكر أن إطلاق المنصة العالمية للإلهام؛ "زايد المُلهِم" جاء في "عام زايد" احتفاء بمئوية المغفور له ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (1918-2018)م، المُلهم الأول، باني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسس اتحادها.

وأطلق المنصة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن فعاليات القمَّة العالميَّة السادسة للحكومات عام 2018 في حديثه خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "أرض الإلهام والفرص"، والتي تحدث فيها سموه عن دولة الإمارات بقوله: "إن الإمارات جديرة بمسيرتها المظفرة، ومشاريعها الإستراتيجية العملاقة، وواقعها الآمن المستقر، أن توصف بـ"أرض الإلهام".

وأضاف سموه واصفاً دور منصة "زايد المُلهم" ورسالتها بأنها موسوعةٌ نتشارك فيها مع العالم النجاحات التي نستطيع من خلالها أن نطور أنفسنا، ونطور العالم من خلال التجارب الناجحة.

ومنذ انطلاقتها، نجحت المنصة في استقطاب وعرض مجموعة كبيرة من القصص المُلهمة لأشخاصٍ محفِّزين من مختلف ثقافات العالم؛ فأصبحت موسوعةً عالميَّة للإلهام، ومصدر قوَّة ودعم يمكن من خلالها بث روح الأمل في نفوس الباحثين عن الإلهام، انطلاقاً من دولة الإمارات؛ أرض الإلهام والفرص إلى العالم بأسره.

ويمكن للجميع من الجمهور الحضور والمشاركة والحصول على المزيد من المعلومات عن "زايد توك" والتسجيل لحضور الحدث عبر الرابط التالي:

https://zayedtheinspirer.ae/zayedtalk/ar