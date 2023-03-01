الامارات | أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد ومنصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ونقل سموهما إلى صاحب السمو أمير قطر ـ في بداية اللقاء الذي جرى في قصر لوسيل ـ تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام العزة والازدهار.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني..سموهما تحياته إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار والتقدم.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات..إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء..سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر وعدد من الشيوخ والوزراء