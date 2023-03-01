الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتخصيص أراضي صناعية في الذيد للمقاولين المواطنين العاملين في دبا الحصن

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بتخصيص أراضي صناعية في الذيد للمقاولين المواطنين العاملين في دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص أراضي صناعية في مدينة الذيد لكافة المقاولين المواطنين العاملين في دبا الحصن، لتكون مخازناً لمعداتهم، والتنسيق مع بلدية دبا الحصن لإلغاء شرط أن تكون المخازن في دبا الحصن، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
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