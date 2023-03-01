الامارات | رسالة إلى سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء.. "فيديو"

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إلى سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء.. "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحمل رسالة إلى رائد الفضاء سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء قبل انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
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