الامارات | رسالة إلى سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء.. "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحمل رسالة إلى رائد الفضاء سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء قبل انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.