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الامارات | رسالة إلى سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء.. "فيديو"

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحمل رسالة إلى رائد الفضاء سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء قبل انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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