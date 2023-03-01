الامارات | "محمد بن راشد للفضاء": الأنظمة بحالة جيدة والطقس ملائم لإطلاق مهمة crew-6 غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أن جميع الأنظمة تبدو بحالة جيدة لإطلاق مهمة Crew-6 التي يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، غداً الخميس 2 مارس عند الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات، مشيراً إلى أن حالة الطقس ملائمة بنسبة 95% للإطلاق، وتستمر فرق العمل بمراقبتها.

ينطلق غداً الخميس، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وطاقم مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول رحلة لرائد فضاء عربي، بعدما تم تأجيل الإطلاق يوم الاثنين الماضي بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.

ومن المقرر أن تنطلق المهمة في الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما أكدت وكالة "ناسا" أن اختيار الموعد الجديد يستند إلى معالجة المشكلات التقنية التي تسببت في إلغاء الإطلاق الأول.

بعد تأجيلها.. سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة لرائد فضاء عربي غداً