الامارات | "الأرصاد": يعلن موعد بدء فصل الربيع رسمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر مارس يعد آخر شهور فصل الشتاء، حيث تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع، خاصة خلال النصف الثاني منه، منوهاً إلى أن فصل الربيع يبدأ جغرافياً بشكل رسمي يوم 21 من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة، مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن الرياح السائدة خلال مارس. تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية في فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

ولفت المركز إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.