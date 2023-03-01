الامارات | "حمدان بن راشد للتعليم المتميز" تكتشف 1022 طالبا موهوبا خلال 5 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أنها تمكنت من خلال مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لها، من اكتشاف 1022 طالبا موهوبا خلال 5 سنوات، منهم 47% ذكورو 53% من الاناث، من خلال تنفيذ 34 برنامج إثرائي يدعم قدرت الطلبة و اهتماماتهم، بالإضافة إلى تطبيقحقيبة اكتشاف الطلبة الموهوبين التي تحوي أدوات اكتشاف معترف بها عالميا ومبنية على أساس علميبحثي، وتشمل جميع مراحل الاكتشاف علميا وعالميا، وأدوات مقننة على بيئة دولة الامارات معدة من قبلخبراء دوليين في مجال الموهبة، وتعتبر أول حقيبة اكتشاف للطلبة الموهوبين متكاملة وشاملة على مستوىالدولة، بالإضافة الي مقياس حمدان للموهبة، بحسب ما افادت به الدكتورة مريم الغاوي مدير مركز حمدانللموهبة و الابتكار، على هامش المنتدي الدولي التى نظمته المؤسسة تحت عنوان ( الابتكار في التعليم).

وقالت مديرة إدارة التميز في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي مروة صحراوي، إن المؤسسةأعدت بالتعاون مع EFQM نموذج عالمي للجودة التعليمية تمّ تطبيقه في13 مدرسة في الامارات، لافتة إنالتوجهات الجديدة في المؤسسة مبنية على تغيير مسار الجوائز وتطوير المعايير.

وقالت إن المؤسسة ستكرم يوم غد أول دفعة من المتميزين الذي شركوا في الجائزة بناء على المعايير المطوّرةالتي تمّ وضعها بمرور 25 عاماً على إطلاق المؤسسة.

ويعكس المشروع الرائد حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تطبيق أحدثالنظم العالمية لتطوير مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارات وخارجها، وتمكينها من تقديمخدمات تعليمية مرموقة تواكب مختلف المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحدياتالتعليمية من خلال إيجاد حلول مبتكرة.

ونموذج حمدان EFQM التعليمي متاح للشراء على الموقع الإلكتروني لجميع المدارس والمؤسسات التعليميةداخل وخارج دولة الإمارات، من أجل تطبيقه والوصول من خلاله إلى آلية عمل تعزز من إمكانات المؤسساتالتعليمية وتصل بها إلى مستويات جديدة من التطور وخدمة أهدافها التعليمية، كما تم توفير أداة للتقييمالذاتي بشكل مجاني للمدارس والمؤسسات التعليمية ، لتقييم أداءها وفقاً لمعايير نموذج حمدان EFQM التعليمي.