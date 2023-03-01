الامارات | ضبط 4.5 ملايين حبة «كبتاجون» في معلبات غذائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخص حاول تهريب 4.5 ملايين قرص من مخدر «الكبتاجون»، داخل مُعلبات مواد غذائية محفوظة، قبل شروعه في تهريبها إلى إحدى الدول الشقيقة.

وكشف مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، أن العملية تكللت بالنجاح، بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه فيه، بعد وصول معلومات من مصادر سرية عن نية المتهم إدخال كمية كبيرة من أقراص «الكبتاجون» إلى الدولة، تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول الشقيقة.

وأوضح أن فريق مكافحة المخدرات رصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة، وقيامه باستيراد كمية كبيرة من علب الفاصوليا الخضراء المحفوظة، وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية، وباتباع كل الإجراءات القانونية، وفي لحظة الصفر، داهم الفريق المتهم، وقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا، تمهيداً لإخفاء المخدرات داخلها.

وأضاف أن احترافية عناصر المكافحة أسفرت عن إفشال مخطط المتهم، وضبط ما يقارب 4.5 ملايين حبة من مخدر «الكبتاجون»، والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للاتجار والترويج لها.